Coldiretti Liguria al Brennero: presenti 300 produttori e imprese agricole liguri

Coldiretti torna al Brennero lunedì 27 aprile con una grande mobilitazione nazionale a difesa degli agricoltori e dei consumatori, contro le distorsioni del mercato e per la richiesta di una revisione del Codice doganale europeo. Alla manifestazione saranno presenti oltre trecento soci produttori e imprese agricole del territorio ligure.

“Abbiamo bisogno di pace e di regole giuste: a pagare il prezzo delle tensioni internazionali sono sempre gli agricoltori e la qualità del cibo che arriva sulle tavole dei cittadini”, sottolinea Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria. “Le nostre imprese stanno affrontando un aumento insostenibile dei costi di produzione, tra energia, carburanti e fertilizzanti, in un contesto già reso difficile dalla concorrenza di prodotti esteri spesso presentati come italiani”.

Bruno Rivarossa, Delegato Confederale, evidenzia come la mobilitazione rappresenti “un momento fondamentale per difendere il reddito degli agricoltori e la trasparenza verso i consumatori”. “Chiediamo regole chiare sull’origine dei prodotti e un sistema che non consenta di trasformare in italiano ciò che non lo è, a tutela del vero made in Italy agroalimentare”.

La presenza ligure al Brennero testimonia la partecipazione attiva del territorio a una battaglia nazionale per la difesa del settore agricolo, della qualità alimentare e della sicurezza dei consumatori.