Ad Albenga il convegno "Agricoltura 4.0- Dal presente al futuro" promosso dal Rotary Club

Il Rotary Club Albenga si fa promotore, in collaborazione con il Comune di Albenga, con il patrocinio della Regione Liguria e con l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Giancardi Galilei Aicardi — con il quale collaborerà strettamente per il buon esito dell’evento — di un’azione di sensibilizzazione rivolta a studenti, cittadini, operatori del settore e istituzioni.

L’iniziativa si realizzerà attraverso un convegno che si terrà nei giorni 8 e 9 maggio 2026 presso il complesso monumentale di San Bernardino da Siena, in Piazzale San Bernardino ad Albenga; mentre il 10 maggio verrà organizzato un pranzo a cura dell’Istituto Alberghiero di Alassio, presso il salone della struttura scolastica, volto a valorizzare l’asparago violetto di Albenga, un’eccellenza del nostro territorio, al quale potranno partecipare tutti gli interessati.

Questo progetto intende confrontarsi con le realtà presenti sul territorio per coordinare un’azione comune nell’ottica di sviluppare un’agricoltura consapevole e moderna, capace di affrontare le sfide del mercato attuale, valorizzare le eccellenze e le aziende locali, con uno sguardo al futuro.

A questo scopo è stato coinvolto un team di persone, professionisti affermati ed esperti nei vari ambiti di questo ampio e appassionante settore, in grado di trasferire le proprie esperienze e supportare, con le loro testimonianze, coloro che hanno deciso di investire in questo settore.

Il progetto si svilupperà su tre livelli:

- Presentazione dello stato attuale del settore primario e presentazione dell’asparago violetto

-Confronto sulle sfide future: opportunità e problematiche

-Analisi di nuovi progetti e tecnologie.

Si parlerà, quindi, di tecnici agrari, imprenditori agricoli, docenti universitari, associazioni di categoria, esperti che conoscono le richieste del mercato per varietà e quantità, enti pubblici ed istituti, e di tutte le altre figure che possono fornire un supporto al progetto, per il quale alcune importanti realtà di rilevanza nazionale hanno già manifestato interesse.

"Insomma, stiamo costruendo un 'nuovo futuro' per chi cerca un’opportunità di lavoro in grado di dare soddisfazione e per valorizzare il nostro territorio - spiegano dall'organizzazione - Vorremmo che la nostra Riviera ritorni ad essere un polo importante del settore".

Per informazioni e per prenotarsi al pranzo è possibile scrivere al seguente indirizzo: eventi@rotaryalbenga.org oppure telefono/whatsapp numero 3737894901 orario 16.00-18.00