Ristori alluvione 2024, l'assessore Piana a Coldiretti: "Basta banalizzare il lavoro fatto"

“Banalizzare ancora una volta il tanto lavoro fatto non è rispettoso né più tollerabile”. Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana replica alle dichiarazioni diffuse da Coldiretti Savona in merito ai ristori destinati alle aziende agricole colpite dall’alluvione del settembre 2024 nella Piana di Albenga e a Ceriale.

“Raramente rispondo a dichiarazioni estemporanee – prosegue Piana – ma quanto affermato merita una precisazione: i risultati ottenuti dalla Regione Liguria non derivano dalle sollecitazioni di una singola organizzazione, bensì da una presa d’atto condivisa della situazione di crisi e da un lavoro portato avanti con tutte le organizzazioni professionali agricole, Coldiretti compresa”.

L’assessore sottolinea inoltre la complessità del percorso che ha portato allo stanziamento delle risorse: “L’approvazione di una norma nazionale, come quella inserita nel cosiddetto ‘decreto maltempo’, è il risultato di un iter articolato, avviato ben prima della manifestazione del 23 febbraio. Un percorso che ha richiesto interlocuzioni costanti e il via libera dei Ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura, e che oggi consente di mettere a disposizione 3,4 milioni di euro per le imprese della Piana di Albenga”.

“È evidente che c’è ancora molto da fare – aggiunge Piana – e continuerò a lavorare per individuare ulteriori soluzioni, anche innovative, come quella raggiunta in questi giorni. Ma è altrettanto doveroso riconoscere il valore del risultato ottenuto, frutto di un impegno istituzionale serio e concreto”.

“Adesso – conclude l’assessore – la priorità è una sola: garantire la massima rapidità nelle procedure per mettere queste risorse a disposizione delle aziende colpite e su questo la Regione è già al lavoro con la massima attenzione”.