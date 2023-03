Discarica di Bossarino, terminata la costruzione della prima vasca del nuovo lotto

Completata la costruzione della prima vasca del nuovo lotto della discarica di Bossarino. Lo comunica in una nota la società Innovatec SpA, quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Il progetto è stato realizzato dalla controllata Green Up SpA (Green Up).

L’opera ingegneristica che ha visto coinvolte 6 differenti sub appaltatori, consente al gruppo di aumentare la sua capacità di messa a dimora di rifiuti industriali non pericolosi di circa 600 mila metri cubi.

Il nuovo lotto, realizzato con le tecnologie più avanzate presenti sul mercato per lo svolgimento di tale attività, è stato costruito con la tecnica delle terre armate scavando circa 600 mila metri cubi di terra con un muro di circa 30 metri di altezza e carotati sotto terra circa 1000 micro pali da 15 a 25 metri con la tecnica del jet grountig. Sono state inoltre realizzate 3 vasche di laminazione e 2 pozzi in acciaio per il percolato.