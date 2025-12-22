Savona, nuova velostazione alla stazione di Mongrifone, accordo tra Comune e Rfi per gli spazi

Accordo tra Comune e Rfi per gli spazi dove si potranno lasciare le biciclette alla stazione ferroviaria.

Il percorso avviato già nel 2017, quando Savona ha aderito al Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. In quell’occasione il Comune ha partecipato al progetto “Distretto Smart Comunità Savonesi – Smart Mobility”, promosso dalla Provincia di Savona e sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Un progetto condiviso con Albissola Marina e Celle Ligure, nato per favorire spostamenti più sostenibili e ridurre l’impatto del traffico sulla vita quotidiana.

Tra le azioni previste dal progetto c’è la creazione di velostazioni presso le stazioni ferroviarie del territorio: spazi sicuri dove lasciare la bicicletta, pensati per chi utilizza il treno ogni giorno e vuole completare il proprio viaggio su due ruote.

Recentemente la giunta Russo ha autorizzato la stipula di un contratto con Rete Ferroviaria Italiana per l’utilizzo di un locale all’interno della stazione di Mongrifone. L’immobile, di proprietà di Rfi, sarà trasformato in una velostazione a servizio dei cittadini.

Il contratto avrà una durata di sei anni, con possibilità di rinnovo, e prevede costi contenuti per il Comune: poco più di mille euro all’anno, comprensivi di canone, servizi e imposte. Sono previste anche le coperture assicurative necessarie, a tutela sia dell’immobile sia delle persone che lo utilizzeranno.