Varazze, via libera al progetto per il restyling del magazzino comunale e la nuova sede della Protezione civile

La Giunta comunale di Varazze ha approvato il PFTE – Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la ristrutturazione del magazzino comunale di via Milano e la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile di Varazze.

L’intervento, del valore complessivo di 900 mila euro, prevede una ristrutturazione integrale del capannone comunale, che verrà suddiviso in due ambiti distinti, razionalizzando gli spazi esistenti e realizzando nuovi locali all’interno del volume attuale. La nuova organizzazione consentirà di ospitare in modo funzionale sia gli operai del Comune sia la nuova sede della Protezione civile.

Per quanto riguarda il magazzino comunale, il progetto è pensato per migliorare concretamente il posto di lavoro dei dipendenti, attraverso una diversa distribuzione degli spazi, ambienti più ordinati e funzionali alle attività quotidiane e una riorganizzazione complessiva che renda il lavoro più efficiente e adeguato alle esigenze operative.

Come spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Filippo Piacentini: “la ristrutturazione consente di ripensare completamente l’edificio, suddividendolo in due parti e creando nuovi locali all’interno del volume esistente. In questo modo miglioriamo in maniera significativa gli spazi destinati agli operai comunali e realizziamo una nuova sede per la Protezione Civile, con ambienti più funzionali e meglio organizzati. L’intervento comprende il rifacimento degli spazi interni, dei servizi, degli impianti e della copertura”.

La nuova sede della Protezione civile permetterà il trasferimento dall’attuale collocazione nell’ex acquedotto, una sistemazione che in questi anni ha ospitato ottimamente i volontari, ma con alcuni limiti di spazio e operatività, anche in relazione alla vicinanza con la scuola primaria Massone.

“La Protezione Civile di Varazze – sottolinea il sindaco Luigi Pierfederici – ha dimostrato in questi anni un impegno costante e fondamentale per la Città, sia nella gestione delle emergenze, sia nelle attività di prevenzione e supporto al territorio. Proprio per il valore del lavoro svolto dai volontari, è giusto e doveroso investire per garantire loro spazi nuovi e maggiormente adeguati al servizio che rendono alla comunità. La ristrutturazione del magazzino consentirà inoltre di migliorare il lavoro dei nostri dipendenti in un quadro di accrescimento professionale, che abbiamo attuato in questi anni di mandato, in primis migliorando i luoghi di lavoro”.

Il progetto si inserisce in una visione più ampia e organica sulle strutture a disposizione della Città e del territorio, con l’obiettivo di renderle sempre più adeguate e funzionali alle attività di presidio, intervento e supporto alla comunità.

“In questo quadro – prosegue – rientrano anche la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, attualmente in fase di ultimazione, e il nuovo Comando della Polizia Locale (nei locali ex Giudice di pace), già completata, con il trasferimento del Corpo previsto nei prossimi mesi. Interventi diversi ma complementari, che testimoniano una scelta chiara dell’Amministrazione: investire in modo strutturale sugli spazi e sulle sedi operative per rafforzare la capacità di risposta della Città e del territorio.

Il tema del controllo sappiamo essere uno degli argomenti più delicati e necessari di attenzione da parte di un’Amministrazione comunale” termina il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici