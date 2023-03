Oggi, 20 marzo, con la primavera arriva anche la Giornata Internazionale della felicità

C’è un giorno specifico per essere felici? Secondo l’Assemblea Generale dell’ONU sì ed è il 20 marzo. Oggi con la primavera arriva anche la Giornata Internazionale della Felicità, istituita attraverso la risoluzione del 28 giugno 2012 che recita: «La ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità».

Il 20 marzo è stata scelta come data per un preciso motivo: essa coincide con l’equinozio di primavera. Questo giorno è simbolo beneaugurante di rinascita della Natura. L’arrivo della bella stagione è motivo di festa praticamente per tutti i popoli della Terra e per questo l’Onu ha ritenuto opportuno sovrapporvi la celebrazione di un desiderio universale e trasversale come, appunto, la felicità.

A proporre questa data fu Jayme Illien, allora consigliere dell’Onu, che aveva alle spalle un’infanzia tutt’altro che felice: orfano salvato dalle strade di Calcutta dalle Missionarie della carità di Madre Teresa, fu poi adottato da una donna americana fondatrice di una ong di Atlanta che si occupa di adozioni internazionali.

Da allora si festeggia ovunque, o meglio a festeggiare sono tutti gli stati membri dell’Onu. La risoluzione dell’Assemblea dice infatti: «Le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, così come gli altri organismi internazionali e regionali, la società civile, le organizzazioni non governative e i singoli individui sono invitati a vivere una giornata che celebri la ricorrenza della Giornata Internazionale della Felicità in maniera appropriata, anche attraverso attività educative di crescita della consapevolezza pubblica».

Quali sono i Paesi più felici al mondo? Per inciso: le Nazioni Unite ci tengono davvero a questa faccenda della felicità, tanto che ogni anno stilano perfino la classifica dei Paesi più felici. I parametri considerati sono il reddito pro capite (come dite? I soldi non fanno la felicità?), l’aspettativa di vita (e l’intramontabile «Se c’è la salute, c’è tutto»), il tasso di criminalità e corruzione, il livello di istruzione e il tasso di occupazione.

Ebbene, incrociando tutti questi dati è emerso che nel 2022 il Paese dove gli abitanti sono i più felici è la Finlandia. Al secondo posto la Danimarca, seguita dall’Islanda. L’Italia è 31ª...