Savona, crollo vetrata della palestra delle Trincee. Il comune avvia i lavori: perizia da 14mila euro

Era crollata la vetrata della palestra delle Trincee a Savona lo scorso 27 febbraio e il comune ha deciso di intervenire.

L'impianto sportivo ospita la pallavolo e il basket e ha una tribuna con circa 80 posti a sedere, diversi spogliatoi, con una pavimentazione sportiva in parquet e un ampia vetrata lato nord.

A seguito di un cedimento imprevedibile di una guida superiore in alluminio a supporto delle specchiature, alcuni moduli hanno subito un collasso strutturale danneggiandosi irrimediabilmente e rendendo pertanto necessaria una sostituzione.

Con lo scopo di evitare ulteriori criticità è stata effettuata una verifica sull'intera facciata nella quale sono stati rilevati numerosi graffi superficiali, causati dalla polvere, dal vento e dagli agenti atmosferici, piccole scheggiature e rotture, originata da eventi accidentali come la caduta di oggetti o colpi di pietra e un opacizzazione diffusa causata dalla formazione di condensa interna al vetro che si verifica soprattutto nei mesi invernali a causa della differenza di temperatura tra interno ed esterno dell'edificio.

"Al riguardo pertanto è stato convenuto — a tutela della pubblica incolumità — di procedere con la rimozione di tutte le specchiature procedendo successivamente con una messa in sicurezza provvisoria attraverso la fornitura e posa in opera di pannelli per casseforme con l'ausilio di una piattaforma elevatrice - chiamati generalmente "pannelli armatura" - i quali essendo costituiti da tre strati di abete incollati tra loro in modo impermeabile garantiscono la stabilità della forma e l'eventualità di un rigonfiamento o di una contrazione" viene spiegato nella determina dirigenziale.

Considerati i lavori il servizio stabili comunali ha composto una perizia dei lavori che si attesta circa sui 14mila euro.