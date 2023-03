Savona, presentato il bando "Formare per Occupare", assessore Scajola: "Più opportunità per le aziende liguri di trovare e formare personale qualificato" (FOTO E VIDEO)

"Formare per Occupare". Questo il nome del bando presentato quest'oggi a Savona, dopo l'appuntamento della settimana scorsa a Imperia, dall'assessore regionale alla formazione Marco Scajola che ha fatto visita nelle sedi di Confcommercio, Unione Industriali e Camera di Commercio.

5 milioni di euro di risorse sono stati stanziati dalla Regione Liguria del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), per una misura che è finalizzata ad agevolare l’incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, perché in grado di soddisfare sia le aspettative dei disoccupati che vogliono entrare o rientrare nel mondo del lavoro, sia delle imprese che vogliono riempire vuoti d’organico assumendo personale qualificato, migliorando la propria competitività.

"Un momento di confronto con il tessuto economico locale per comprendere il fabbisogno occupazionale della provincia e dare risposte concrete al territorio. Insieme ai tecnici di Regione Liguria, abbiamo anche illustrato l’iter da seguire per aderire al bando, per dare un adeguato supporto agli imprenditori ed ai liberi professionisti" spiega l'assessore regionale.

Il bando è a sportello con vincolo occupazionale e destinato a finanziare percorsi di formazione per disoccupati, completamente gratuiti per l’utenza. Almeno il 60% degli allievi che completano il percorso formativo dovranno essere assunti alla fine del corso.

"Le imprese che stanno cercando risorse umane qualificate da assumere, possono rivolgersi agli Enti di Formazione Accreditati da Regione Liguria. L’elenco completo è sul sito: www.regione.liguria.it. Sarà l’Ente di Formazione che provvederà a redigere il progetto formativo e lo presenterà ad ALFA (Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento - continua - Il bando non ha una scadenza, le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e verranno valutate in ordine di presentazione: quelle idonee verranno immediatamente finanziate, consentendo quindi la tempestiva partenza delle lezioni. In questo modo si dà un riscontro celere ad un fabbisogno espresso dalle realtà imprenditoriali".

I corsi devono avere una durata massima di 600 ore, possono comprendere attività teoriche, pratiche e tirocini curriculari e sono totalmente gratuiti per gli utenti.

"I corsi sono rivolti ai disoccupati senza limiti di età. Un’azione importante per agevolare l’inserimento e soprattutto il reinserimento lavorativo di persone non più giovanissime che hanno perso il lavoro e, si trovano in una situazione di difficoltà nel trovare una nuova occupazione - ha continuato Scajola - Formare per Occupare è uno strumento importante per colmare il gap tra domanda ed offerta di lavoro. Una strategia che ha già determinato ottimi risultati: nella programmazione precedente, infatti, i progetti formativi finanziati, alcuni dei quali ancora in corso, hanno coinvolto oltre 500 allievi con positivi esiti occupazionali, sei mesi dopo l’intervento, che mediamente si attestano sul 70% degli interessati e hanno raggiunto picchi del 100%. Un sistema virtuoso che consente di sviluppare l’economia del nostro territorio, aumentando la competitività delle imprese e inserendo nel modo del lavoro persone attualmente disoccupate, determinando una crescita per la Liguria. Invito, pertanto, le imprese liguri ad aderire a questo importante progetto".