Sognando il concerto del Primo Maggio: gli Zueno in corsa per salire sul palco di Roma

Un grande sogno chiamato concerto del Primo Maggio. È quello che stanno vivendo gli Zueno, band genovese ma legata in maniera importante anche al savonese, in piena corsa per salire sul palco di uno degli eventi in musica più importanti del panorama italiano.

La voce di Alessandro Mazzeo, la chitarra di Nicolò Sgorbini, la batteria di Andrea De Sotgiu: il risultato è quello di una nuova proposta musicale che ha imparato già a farsi conoscere collezionando riconoscimenti in Abruzzo (miglior formance live e miglior testo al Samara Festival) e ad Arezzo Wave dove è stata incoronata miglior band e dove ha raccolto il gradimento della critica eseguendo la miglior cover della rassegna.

Tappe importanti di un viaggio che, seppur appena cominciato, ha spinto il trio ligure tra i 100 artisti in corsa per esibirsi nella capitale nel giorno della Festa dei Lavoratori. Tre i posti disponibili, per conquistarli c'è bisogno anche (ma non solo) di un costante sostegno nella corsa al voto online che durerà fino al prossimo 31 marzo (clicca QUI per accedere al sito ufficiale della votazione).

"Cartolina" e "Le Chiavi di Casa" sono i primi due singoli griffati Zueno, i primi passi di un'avventura nel cui mirino c'è adesso un obiettivo ambizioso: quel "Concertone" già trampolino di lancio per tanti dei nomi noti della musica del nostro Paese.