Celle, scontro tra una moto e una bicicletta sull'Aurelia: un ferito in codice giallo

Soccorsi mobilitati intorno alle 11.30 della mattinata odierna a Celle Ligure dove, lungo la via Aurelia nei pressi della Pineta Bottini, una persona che viaggiava a bordo della propria bicicletta ha necessitato di cure mediche dopo uno scontro con una moto.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rosa cellese, che hanno trasportato la persona in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona, e gli agenti della Polizia locale per chiarire la dinamica e le responsabilità dell'impatto (ancora da chiarire) ma anche per regolare il traffico della zona.