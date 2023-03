Operazione "Alto Impatto", Polizia di Stato e Guardia di Finanza controllano due locali di Loano: rilevate diverse irregolarità

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno messo in campo un servizio straordinario ad “Alto Impatto”, per verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei locali.

L'operazione rientra nell'ambito della costante attenzione ai servizi di prevenzione che ha come obiettivo di garantire il divertimento nei luoghi di aggregazione, in condizioni di sicurezza, con particolare riguardo al mondo giovanile, pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura.

L'attività si è focalizzata in particolare su due noti locali della movida loanese, dove sono state rilevate diverse irregolarità. In entrambi gli esercizi pubblici, è stata contestata la mancata esposizione di cartellonistica obbligatoria per le attività aperte al pubblico, che ha comportato sanzioni per circa tremila euro.

Al secondo locale controllato, un ristorante, è stato contestato anche l’abusivo svolgimento di una serata danzante, senza alcuna autorizzazione comunale e perciò senza verifiche della sicurezza strutturale e della normativa antincendio. Nel locale infatti era stato chiamato per la serata un noto DJ e, al termine della cena, liberata la sala dai tavoli, i clienti potevano ballare, senza che venissero rispettate le previste norme di sicurezza.

E’ al vaglio dei militari della Guardia di Finanza la posizione di alcune persone individuate mentre cercavano di lasciare il locale per sottrarsi ai controlli.

Durante il servizio di prevenzione sono state controllate oltre cinquanta persone e, la Polizia Stradale di Savona ha denunciato un conducente di un veicolo, per guida in stato di ebbrezza.