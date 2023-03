Caritas Finale, 2 raccolte fondi per le popolazioni colpite dal terremoto

Grande successo per la cena benefica di venerdì 17 marzo alla mensa sociale di Noi X Voi: 63 i partecipanti e 15 i volontari che hanno aiutato in cucina e in sala. 2500€ il totale raccolto che andrà a contribuire alla colletta nazionale di Caritas Italiana per le popolazioni colpite dal terremoto del 6 febbraio.

Dopo il sold out della prima data, i volontari hanno aggiunto una seconda cena alla serie di eventi benefici, fissata per venerdì 24 marzo (data che verrà definitivamente confermata una volta raggiunto un numero minimo di partecipanti). Il contributo richiesto sarà sempre di 30€.

Continua inoltre il programma di eventi organizzati dal Centro d’Ascolto La Nassa in collaborazione con l’associazione Noi X Voi e il progetto calicese Sfuso Diffuso per raccogliere fondi a favore della popolazione Turca e quella Siriana: sabato 1° aprile dalle 16 alle 19 il Guardaroba Solidale de La Nassa in Salita del Grillo 2 apre per un mercatino vintage di beneficenza accompagnato da un ricco aperitivo e tanta musica grazie al DJ set di DJ Cashmere.

Verrà richiesta un’offerta a partire da 5€ per l’entrata, che darà diritto all’aperitivo, quest’ultimo a cura dei volontari di Noi X Voi. Una ricca scelta di abiti e oggetti selezionati dalle eccedenze del Guardaroba Solidale vi aspetta, il ricavato dell’evento sarà utilizzato per contribuire alla colletta nazionale organizzata da Caritas Italiana e destinata alle popolazioni colpite dal terremoto del 6 febbraio.

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni è possibile chiamare uno dei seguenti numeri: Caritas 327 617 0443, Sfuso 340 635 4018.