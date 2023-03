Ex Savam di Altare, strada chiusa ma le auto transitano lo stesso: il comune installa una sbarra in via XXV Aprile

Una sbarra con lucchetto per impedire il passaggio in via XXV Aprile. La strada come oramai noto, è chiusa al traffico dallo scorso settembre a causa delle condizioni in cui versa l'ex vetreria Savam.

Il provvedimento è stato adottato dall'amministrazione comunale: "Qualcuno faceva il furbetto, transitando con l'auto in barba al divieto. Cosi siamo intervenuti per delimitare l'area", spiega il sindaco di Altare Roberto Briano.

"Anziché il posizionamento di una barriera New Jersey, abbiamo optato per l'installazione della sbarra, una soluzione più pratica in caso di emergenza, come il passaggio di ambulanze, forze dell'ordine o vigili del fuoco", conclude il primo cittadino.

"Una soluzione necessaria - aggiunge la consigliera indipendente Rita Scotti - Qualche mattina fa, nell'arco di mezz'ora, sono transitate oltre 10 auto, nonostante la chiusura della strada".