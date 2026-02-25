Celle, approvato il progetto per riqualificare la pavimentazione dei vialetti d'accesso al lungomare Crocetta

Il Comune di Celle Ligure punta a riqualificare e ammodernare la pavimentazione dei vialetti in pietra d'accesso al lungomare Crocetta.

La giunta comunale cellese ha infatti approvato il progetto esecutivo degli interventi che si attestano per un totale di 100mila euro con il Comune che ha infatti partecipato ad un bando del Dipartimento per le Politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere così il finanziamento per realizzare l'opera.

Le pavimentazioni in questo momento presentano diversi problemi di degrado riconducibili all’usura nel tempo, alle sollecitazioni derivanti dall’esposizione all’ambiente marino e alla vetustà degli strati di sottofondo e del terreno di fondazione. In diversi tratti sono state riscontrate irregolarità del piano di calpestio, disconnessioni e mancanze tra gli elementi lapidei, avvallamenti localizzati, oltre ad un generale ammaloramento dei giunti.

L’intervento progettuale è finalizzato quindi al ripristino e al miglioramento delle condizioni dei vialetti di accesso alla passeggiata. L'obiettivo è quindi rendere gli itinerari percorribili da residenti, famiglie e turisti, in tutte le stagioni, valorizzare il patrimonio del paese con una sistemazione ordinata e pulita del lungomare, effettuare interventi di piccola scala che mantengono il carattere tradizionale e realizzare una corretta regimazione idraulica limitando così fenomeni di erosione e danni futuri.

Le lavorazioni saranno organizzate per fasi operative successive con lo scopo limitare l’impatto sulla fruizione della passeggiata a mare e degli spazi pubblici vicini.