Savona, a lezione di sicurezza: la municipale e il cane poliziotto Rey incontrano i bambini delle Scuole De Amicis

Anche se piccoli, i bambini delle scuole De Amicis di Piazza delle Nazioni non hanno risparmiato domande agli agenti della polizia municipale che questa mattina, 25 febbraio, hanno fatto visita all’istituto.

Nel corso della mattinata gli agenti hanno dedicato spazio al tema della sicurezza, utilizzando un linguaggio semplice e adatto ai giovani alunni. Dopo un primo momento riservato all’educazione stradale – con consigli pratici e curiosità per imparare a muoversi in città in modo sicuro, sia a piedi sia in bicicletta – l’entusiasmo è cresciuto con l’arrivo dell’unità cinofila e del cane poliziotto Rey.

I bambini hanno potuto assistere a una dimostrazione pratica e scoprire come lavora un cane addestrato, quali sono i suoi compiti e quanto sia importante il rapporto di fiducia con il proprio conduttore. Non sono mancate le domande, tra curiosità sul suo addestramento, sulla sua giornata tipo e su come riconosca eventuali situazioni di pericolo.

"Un incontro fatto di sorrisi, domande e tanta curiosità – spiegano dalla municipale – per avvicinare anche i più piccoli al rispetto delle regole e alla cultura della legalità".

Da tempo, ormai, gli agenti guidati dal comandante Igor Aloi sono impegnati nelle scuole della città con progetti di educazione civica e prevenzione, convinti che la sicurezza si costruisca prima di tutto attraverso la conoscenza e il dialogo. L’obiettivo è informare alla legalità e sicurezza e diffondere consapevolezza fin dai banchi di scuola, trasformando un incontro istituzionale in un’esperienza formativa.