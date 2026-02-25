Piaggio-Baykar, fumata grigia per Fiom Cgil: "Incontro interlocutorio, preoccupa il rinvio degli investimenti"

Si è concluso con quella che ha tutti i contorni della fumata grigia, l'incontro tra i rappresentanti dell'azienda Piaggio-Baykar e le organizzazioni sindacali, almeno per quello che è il punto di visto della Fiom Cgil di Savona.

Un incontro definito "interlocutorio", durante il quale sul tavolo da parte datoriale sarebbero giunti un budget aziendale e una variazione economica non ben viste da parte sindacale. "E' stato presentato il budget aziendale con una variazione economica e la posticipazione di importanti investimenti che invece, come prospettato in precedenza, si sarebbero dovuti concretizzare da subito dando immediatamente nuove opportunità lavorative", affermano dal sindacato.

Non sarebbero però solamente di budget le perplessità suscitate: "Oltre questa criticità, crediamo che i numeri dati in merito alla produzione dei velivoli nel prossimo triennio siano vincolati alla risposta dei fornitori e dalla capacità cassa dell'azienda" continua la Fiom.

Tra il rischio di rallentamento per il rilancio degli stabilimenti e stime di produttività eccessivamente vincolate a fattori esterni, con Fiom Cgil che conferma la "preoccupazione sulla fase attuale che stanno vivendo gli stabilimenti" e ribadisce "la necessità di un coinvolgimento dei ministeri di competenza per monitorare l'avanzamento della ripresa aziendale", resta aperta la porta del dialogo.

"Siamo disponibili ad iniziare il confronto sulla contrattazione di secondo livello - conclude il sindacato - ma diventa imprescindibile rivedersi entro il mese di marzo per una valutazione più complessiva e dettagliata del Piano Industriale".

Capitolo diverso per LaerH, con cui la sinergia è stata confermata positivamente.