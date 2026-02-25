Futuro di Piaggio Aero, Fim Cisl: "Budget triennale segno di continuità, ma serve entrare nel merito del piano industriale"

Chiede di entrare nel vivo del piano industriale per comprendere nel dettaglio le ricadute operative e gli investimenti destinati ai poli liguri la Fim Cisl, che quest'oggi ha partecipato all'incontro tra sindacati e azienda per un aggiornamento sul futuro di Baykar Piaggio Aerospace.

E' Christian Venzano, segretario regionale del sindacato, a commentare l'esito del confronto, sottolineando come la formalizzazione del budget triennale sia un segnale positivo di continuità: “Come Fim Cisl Liguria riteniamo che l’incontro svoltosi rappresenti un primo passaggio di confronto che, pur collocandosi in un quadro caratterizzato dall’approvazione del budget, mantiene un carattere interlocutorio. La presenza di un budget formalmente approvato costituisce certamente un elemento di rilievo, che testimonia una volontà di pianificazione e di prospettiva industriale”.

Tuttavia, il sindacato sposta l'attenzione sulla necessità di concretezza operativa, chiedendo garanzie specifiche per i poli di Villanova d’Albenga e Genova. “Adesso riteniamo fondamentale, nei prossimi incontri, poter entrare nel merito del piano industriale, con un livello di dettaglio che consenta di comprendere concretamente quali saranno le ricadute sulle attività produttive e operative dei due siti liguri e come saranno declinati gli investimenti”, spiega Venzano, aggiungendo che “particolare attenzione dovrà essere riservata all’organizzazione del lavoro, migliorando le condizioni dei lavoratori e la qualità del lavoro per migliorare l’efficienza”.

Un punto fermo della strategia sindacale riguarda infine la salvaguardia dell'eccellenza tecnologica e del capitale umano. Per Venzano, sarà indispensabile approfondire il tema delle competenze, “elemento strategico in un settore ad alta specializzazione come quello aeronautico, con particolare attenzione all'ingresso di nuove figure professionali”.

In conclusione, il segretario ha ribadito la centralità delle maestranze: “Un altro punto centrale riguarda la valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Baykar Piaggio Aerospace, patrimonio di esperienza e professionalità che rappresenta un valore imprescindibile per il rilancio e il consolidamento dell’azienda”.