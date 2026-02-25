Incidente alle scuole di Pietra: bambino sotto osservazione al Gaslini, indagini per chiarire le responsabilità

Proseguono le indagini sull’incidente avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 24 febbraio, alla scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, dove un bambino di 9 anni è precipitato da un terrazzino nel cortile interno dopo il cedimento del pannello di una ringhiera, compiendo una caduta di circa quattro metri.

La Procura di Savona, con il pubblico ministero Salvatore Salemi, ha aperto un fascicolo per chiarire con precisione le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità, e - secondo quanto trapelato - avrebbe disposto una perizia sul parapetto per verificare le condizioni della struttura. Al momento non risultano persone indagate.

I carabinieri stanno inoltre verificando l’idoneità della ringhiera insieme ai Vigili del fuoco e agli uffici comunali. Non si esclude, alla base del crollo, un possibile deterioramento strutturale.

Nel frattempo, il bambino vittima dell'incidente si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Gaslini di Genova: è cosciente ed è sotto osservazione per il trauma cranico e alcune fratture riportate in seguito alla caduta.