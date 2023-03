Il futuro degli investimenti: la green economy

Negli ultimi anni i dibattiti riguardo la tematica ambientale sono all'ordine del giorno. Il cambiamento climatico continua a produrre sconvolgimenti a livello globale: secondo uno studio recente della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) la deforestazione, e la conseguente desertificazione del territorio, è in 30 anni giunta alla cifra record di 178 milioni di ettari in meno di copertura forestale.

Lo stato di emergenza planetaria, sollevato in precedenza da associazioni di attivisti, è ad oggi presente nelle agende di governo delle nazioni europee ed extraeuropee.

Tra le manovre più importanti vi è il programma dello stop alle auto a combustione. Il dispositivo stabilito dalla Comunità Europea sancisce che entro il 2035 la produzione di veicoli con motore a combustione interna venga cessata del tutto.

Le energie rinnovabili e il ricorso all'elettrico, che negli ultimi tempi hanno fatto il loro grande ingresso sulla scena internazionale, saranno la soluzione alla quale stanno già facendo appello i vari Stati.

Investire nella green economy

Vista la direzione presa dai governi, le aziende di tutto il mondo stanno appunto dando un’accelerata al processo di riconversione che ha come obiettivo quello di abbattere le emissioni di CO 2 nell’atmosfera.

Tale processo continua ad attirare investitori di tutto il mondo che proprio nella green economy vedono una nuova opportunità, non solo per le proprie finanze, ma anche per la salvezza del nostro pianeta. Gli investimenti in questo nuovo settore stanno attraversando una fase di crescita impressionante: si parla di statistiche che mostrano un aumento nel 2023, rispetto all'anno passato, del 6%.

La spesa globale di fotovoltaico ed eolico, per esempio, è stimata per 250 miliardi di dollari, il che stimola i potenziali investitori a valutare positivamente il comparto. Facendo affidamento sul broker n° 1 in Italia e utilizzando la sua piattaforma di trading online senza nessuna commissione e con protezione dal saldo negativo, l'utente può ormai acquistare e vendere titoli di aziende green, nel totale rispetto dell’ambiente.

Il futuro è sempre più green

La comunità mondiale si chiede se investire nella green economy sia davvero vantaggioso. Occorre precisare che lo stop alla produzione di veicoli con motore a scoppio non è l’unico provvedimento che l’UE è decisa ad attuare: a rivoluzione ecologica, infatti, riguarderà anche le nostre abitazioni. La normativa che punta ad avere case green prevede che entro il 2050 tutte le case siano a emissioni zero (tranne gli edifici di interesse storico).

Il processo prevede degli step: il primo è fissato al 1° gennaio 2030, data entro la quale gli edifici residenziali dovranno rientrare in classe energetica E; il secondo step è fissato al 2033, anno in cui gli edifici dovranno raggiungere almeno la classe D.

Innovazione e nuove figure lavorative

Il passaggio al green, seppure impegnativo, si rivela essere un’opportunità, e non solo per gli investimenti legati all'economia verde: la necessità di avere macchine elettriche e case ad emissioni 0 comporta una fase di ricerca mirata ad ottenere prodotti sempre più performanti.

Inoltre, la dilagazione del lavoro decentralizzato e la nascita di nuove tecnologie ecologiche, stanno promuovendo figure professionali impegnate nella ricerca di cui abbiamo parlato. Si tratta di professionisti IT e sviluppatori che insieme al Metaverso stanno creando un nuovo mercato del lavoro sempre più "verde".

e proprio questa ricerca va ad innescare un meccanismo che porterà a grosse innovazioni che non solo aiuteranno il pianeta ma avranno un grosso impatto positivo anche sul nostro modo di vivere.

