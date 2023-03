Urgenze mediche in Val Bormida, Arboscello (Pd): "Una sola automedica, a Cengio intervento di quella di Ceva"

Nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale, Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quali fatti hanno portato all’intervento di un’automedica proveniente da Ceva il 12 marzo 2023 per soccorrere una persona a Cengio e se la giunta ritenga di potersi avvalere in modo strutturale di questo servizio in caso di necessità. Arboscello ha inoltre ricordato che in Val Bormida è prevista una sola automedica.

Il consigliere dem ha fatto riferimento ai soccorsi seguiti al drammatico incidente costato poi la vita a Roberto Suffia, il 50enne caduto da una scala mentre stava eseguendo alcuni lavori all'interno del garage della propria abitazione.