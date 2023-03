Albenga: l’ultimo commosso saluto a Silvio Tentoni

“Per molti anni è stato direttore dei servizi e, oltre a essere stato un ottimo cuoco e formatore di nuove generazioni di militi, si è sempre messo a disposizione ed è sempre stato in prima linea per la nostra Croce Bianca, per il bene dei volontari e dei dipendenti – si legge sul profilo Instagram della Croce Bianca di Albenga -. La tua passione per i mezzi del nostro ente era tanta e ti sei sempre impegnato a fa allestire al meglio ogni singola ambulanza”.