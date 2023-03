Millesimo, prende forma il restyling di via Mameli: lavori in corso (FOTO)

Proseguono i lavori per la riqualificazione del lungofiume via Mameli a Millesimo. Un intervento da 300 mila euro, finanziato con risorse comunali e in parte da un'azienda della zona che si occuperà poi della manutenzione del verde.

Il progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale prevede la realizzazione di un parco giochi inclusivo con percorsi e strutture in grado di accogliere bambini con disabilità motorie e sensoriali, il restyling della pista ciclabile (che si collegherà con quella di Cengio), una ventina di parcheggi, nuove piantumazioni a vocazione tartufigena, alcune panchine, l'ammodernamento dell'illuminazione pubblica, una teleferica e un'area canina.

"Una parte importante del progetto è rappresentato dall'allargamento della sede stradale, una via assai importante poiché rappresenta l'accesso principale alla zona industriale", spiega il sindaco Aldo Picalli.