Villanova d’Albenga, addio a Flaminio (Cesare) Lenzetti, 96 anni: una vita per l’Aeronautica Militare

“È una grande perdita, siamo affranti: ieri Flaminio Lenzetti, Cesare per gli amici, ha fatto il suo ultimo volo, poi ha chiuso le sue ali per sempre”. Con queste parole il presidente dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Albenga Ferruccio Ferrari commenta la scomparsa a 96 anni del Maresciallo di 1^ classe e Caposervizio della Sez. Trasporti presso l’allora 15esimo Gruppo Radar dell’Aeronautica Militare di Capo Mele.

“Era stato il mio comandante a Capo Mele – prosegue -. Nel suo ruolo in seno all’Aeronautica Militare, Lenzetti era operativo anche presso l’aeroporto di Villanova d’Albenga, la Piaggio Aeronautica di Finale Ligure e il Teleposto di Monte Settepani. Inoltre, è rimasto legato fino all’ultimo all'Associazione Arma Aeronautica, appassionato come sempre, come membro del consiglio direttivo, nel ruolo di revisore dei conti”, conclude Ferrari.