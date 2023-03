Borgio Verezzi celebra i 90 anni dall'unificazione: un viaggio nel passato e una riflessione sul futuro (FOTO)

Dopo l'inaugurazione della targa commemorativa vicino al molo, per ricordare il giorno in cui venne sancita l’unione tra Borgio e Verezzi, le celebrazioni per i 90 anni da quel momento sono proseguite nella giornata di ieri con uno speciale incontro svoltosi nella magnifica cornice delle Grotte di Borgio Verezzi.

Ricordi ed emozioni hanno permesso di rivivere il percorso sviluppatosi negli anni e l'occasione è stata utile anche per un confronto sul futuro e le opportunità del paese. La serata ha accompagnato i presenti tra passato, presente e futuro, con intermezzi che hanno animato l’evento, anche grazie alla partecipazione degli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo. Partendo dal Regio Decreto del 23 marzo 1933, il via ai ricordi e alle memorie di chi - grazie al contributo dei signori Ninni Firminetti, Giulio Piccardo, Guido Perata e Renzo Locatelli - in quegli anni e nel periodo successivo all’unificazione ha vissuto in maniera diretta e significativa le due anime contrapposte di Verezzi e di Borgio, rimaste al di là dell’ormai avvenuta unificazione anche anni dopo l’unione formale.

Tra gli ospiti dell'evento, alla quale hanno preso parte diverse autorità civili e militari del territorio, anche il Prefetto di Savona Enrico Gullotti intervenuto con una riflessione sull'essere Comune e cosa vuol dire essere cittadini oggi.

"I 90 anni di Borgio Verezzi sono un'opportunità che non ci fa solo ripensare al cammino fatto finora, ma che ci invita a riflettere e a dialogare su come ognuno di noi possa dare un contributo importante all’essere una comunità che cammina insieme. Noi, oggi, insieme, possiamo fare molto" il pensiero del sindaco Renato Dacquino.

La tre giorni di celebrazioni si concluderà quest'oggi, sabato 25 marzo, con una simbolica passeggiata di cittadini e associazioni con partenze alle 10.00 dalle sedi storiche dei comuni verso un incontro a metà strada per festeggiare insieme come un’unica comunità.