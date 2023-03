Incidente sulle strade della Val Bormida nel pomeriggio odierno, intorno alle 17, quando a Millesimo un'auto e una moto sono entrate in collisione in via D'Annunzio.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato il centauro, trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure con l'elisoccorso Grifo1, giunto sul posto insieme ai militi della Croce Rossa millesimese e dell'automedica del 118.