Il sole della primavera torna a scaldare la Riviera, tra tintarella e pause di gusto (FOTO)

Mancano ancora un paio di settimana ai ponti pasquali, da sempre primo vero e proprio taglio del nastro per la stagione turistica della nostra Riviera, eppure le belle giornate e la primavera restano irresistibili anche solo per un "mordi e fuggi" nel fine settimana.

Bastavano due passi nella giornata di ieri (sabato 25 marzo, ndr) ad Alassio, tra il celebre "budello" e la costa, per toccare con mano la voglia di respirare la frizzante e tiepida aria primaverile di turisti e non: complice la bellissima giornata di sole, spiagge e dehors hanno ricominciato ad animarsi, tra chi ha preferito gustarsi un pranzetto cullato dal suono delle onde del mare e i più coraggiosi che invece hanno indossato addirittura il costume, anche se solamente per la prima tintarella.