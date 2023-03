L'Italia ai Mondiali, il successo social e l'immancabile ironia: Sebastiano Gravina si racconta in "Librociecato"

Uno smartphone per farsi dei video in cui raccontare la propria vita. È nato tutto così e probabilmente non sarebbe nulla né di speciale né di originale se non fosse che il protagonista di ciò è Sebastiano Gravina, un ragazzo non vedente diventato famoso su Instagram e TikTok con i profili di "Videociecato".

Lo avevamo già imparato a conoscere per i suoi successi sportivi, lui che è il capitano della Nazionale italiana di calcio a 5 non vedenti condotta per la prima volta nella storia al Mondiale. Ma Seba non è solo un calciatore di grande livello, bensì anche una persona molto attiva nel sociale (non a caso è ambasciatore della Bandiera Lilla per il Comune di Pietra Ligure) soprattutto per dimostrare che la disabilità può non rappresentare un muro invalicabile nell'esistenza di chi è costretto a conviverci.

E dopo l'irruzione nel mondo social con un canale all'insegna dell'ironia, adesso nel futuro di Seba c'è una grossa novità: si chiama "Librociecato" ed è l'opera che mette nero su bianco la sua storia e che vuole ispirare non solo chi ha una disabilità o chi vive con una persona disabile, ma anche tutte quelle persone che provano un disagio di natura fisica ed emotiva e stanno cercando il modo di reagire per trovare serenità.

"Come nasce l'idea di scrivere questo libro? Già da tempo avevo in mente di provare questa esperienza, anche se non avevo ben chiaro cosa raccontare - ha confidato Sebastiano ai microfoni di Savonanews - il progetto è dunque rimasto un'idea e basta finché alcune circostanze hanno fatto sì che quello che per me è un vero e proprio sogno si concretizzasse". Decisivo per la realizzazione di "Librociecato", l'incontro con Fabrizio Vespa: "Con l'esplosione di 'Videociecato' sono stato contattato dalla 'Consulta per le persone in difficolta' di Torino e grazie a loro nel 2022 ho vissuto alcuni giorni di vacanza nelle Langhe partecipando anche al Salone del Libro. Lì con Fabrizio è ripartita l'idea del libro".

"Cosa significa per me 'Librociecato'? Qualcosa di importante, un regalo che faccio a tutte le persone che mi seguono e che mi hanno permesso di arrivare a scriverlo - ha aggiunto "Videociecato" - ogni persona acquisisce notorietà grazie a coloro che la seguono e la apprezzano. Ogni frase, ogni pagina di questo libro è dedicata ai miei followers come ho specificato nella dedica. Il pensiero va a tutte le persone che mi sono state vicine, che hanno creduto sin dall'inizio in me. Questo libro rappresenta l'occasione per tenere tra le mie mani qualcosa che rimarrà per sempre e devo ringraziare tantissime persone: mia moglie Shadia che mi sopporta e mi supporta, Fabrizio Vespa, Simone Graziano, Alessandra Munerol che ha rappresentato per me un supporto fondamentale nella scrittura. E poi Selvaggia Lucarelli, che per prima ha acceso i riflettori su 'Videociecato', e Valerio Lundini con cui ho instaurato un bellissimo rapporto e che ha firmato la prefazione: con Valerio ho realizzato un altro sogno, quello della TV con la partecipazione ad una 'Pezza di Lundini' e lo sketch insieme; a tal proposito devo ringraziare anche Rai2. Ovviamente ringrazio anche la casa editrice People che ha creduto in questo progetto".

Ma quale è il messaggio che Sebastiano Gravina vorrebbe che arrivasse ai lettori? "Vorrei trasmettere me stesso, quello che sono e che cerco di trasmettere anche attraverso i miei social. Vorrei che le persone leggendo questo libro possano capire quanto sia importante credere in sé stessi e alzare sempre l'asticella dei propri obiettivi personali. Qualunque cosa si voglia fare va affrontata lavorando per realizzarla, sognando di farcela anche provando quella sensazione di brividi e farfalle nello stomaco quando la si immagina. Vorrei che nessuno si lasciasse scoraggiare da quelli che definisco 'ladri di sogni', quelle persone che ci invitano a lasciar perdere e a non insistere nella corsa ai nostri obiettivi: gente che si comporta così perché magari non riesce a raggiungere i suoi di obiettivi. Vorrei che arrivasse ai lettori il messaggio di non mollare mai, perché alla fine le cose arrivano, magari quando meno te lo aspetti".

"Io ho sempre creduto a ciò che volevo raggiungere, nello sport e nella vita, anche prendendo scelte difficili spesso non appoggiate da nessuno - ha concluso Seba, 'Videociecato' per i suoi followers - alla fine sono stato ripagato alla grande da quello in cui credevo. Questo vorrei che fosse il messaggio principale del mio libro, credere nei propri sogni senza mai smettere di farlo ".

"Librociecato" di Sebastiano Gravina è già in vendita online (in preordine da martedì 21 marzo) mentre dal 31 marzo sarà disponibile anche in libreria.