Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Economico: la delegazione incontra a Roma il ministro Urso e il sottosegretario Bergamotto

Il Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Economico a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy: la delegazione del Tavolo ha incontrato questa mattina il Ministro Adolfo Urso e il Sottosegretario Fausta Bergamotto.

Questa mattina, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del ministro Adolfo Urso, del sottosegretario Fausta Bergamotto, del capo di gabinetto Federico Eichberg e di diversi componenti degli uffici, si è tenuto l'incontro con la delegazione del Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Economico composta dai rappresentanti dei soggetti costitutori del Tavolo e precisamente Provincia di Savona presidente Pierangelo Olivieri, Unione Industriali presidente Angelo Berlangieri e Mattia Minuto, Cgil segretario provinciale Andrea Pasa, Uil segretario provinciale Sheeba Servetto, Cisl segretario provinciale Simone Pesce.

"Obiettivo dell'incontro (reso possibile anche grazie al prezioso interessamento di alcuni dei Parlamentari del Nostro Territorio) presentare al Ministero l'iniziativa partita proprio dal Territorio con la costituzione di questo Tavolo, evidenziando una situazione che presenta dati molto importanti con, dopo il periodo emergenziale pandemico, la ripresa di tutti i valori di riferimento del mondo produttivo, sia in termini di quantità delle merci scambiate sia in termini occupazionali e per ciò che è il volere dare evidenza che ci sono grandi possibilità di sviluppo per il Territorio in cui la sinergia pubblico/privato è fondamentale perchè gli investimenti pubblici hanno senso se creano le condizioni per gli investimenti privati, attirano risorse che possono consolidare le realtà esistenti e valorizzare nuove iniziative tenendo conto di quelli che sono i campi nostri di sviluppo con l'area portuale di Savona-Vado, tutto i retroporto naturale, le aree valbormidesi, le importanti filiere manufatturiere, le attività di logistica evoluta, e le criticità non ancora del tutto risolte di alcune realtà Industriali che devono essere difese e rilanciate con un ruolo del governo”, spiegano i delegati del Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Economico .

“Il Ministero, raccogliendo le nostre istanze, si è impegnato a riconvocare il tavolo entro i primi di maggio anche in presenza di Invitalia per analizzare in maniera compiuta le tematiche principali messe sul tavolo e hanno ribadito un forte interesse nel risolvere le criticità industriali perché strategiche per tutto il Paese.

Si sono poste le basi per iniziare un lavoro sinergico tra territorio e ministero.

Soddisfazione da parte di tutti i componenti del Tavolo per le risposte ottenute all'incontro odierno e per la presenza e l'interessamento diretto del ministro Urso", concludono.