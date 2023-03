Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Economico, l'onorevole Cavo: "Incontro di prospettiva, importanti gli impegni specifici assunti"

"Importante passo avanti per il tavolo per lo sviluppo economico savonese, che è stato riconosciuto nella sua validità direttamente dal Ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso con tutto il suo staff, con l’avvio di un primo incontro oggi per un monitoraggio al tavolo ministeriale delle situazioni industriali più complesse nel territorio savonese (Sanac e Piaggio) nonché per sviluppare al meglio le opportunità derivanti dalle positive realtà imprenditoriali presenti". Lo afferma in una nota stampa Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati e Vicepresidente X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo.