Fior d’Albenga 2023: l’aereo de “Il Piccolo Principe” plana su piazza San Michele

Sembra uscito dalle pagine del capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry l’aereo planato su piazza San Michele ad Albenga, che sarà infatti parte integrante della grande aiuola dedicata a “Il Piccolo Principe” nell’ambito di “Fior d’Albenga 2023”, edizione a tema “Un viaggio tra le pagine di un libro”.

Dall'8 aprile al 1 maggio, il centro storico di Albenga ospiterà le fantastiche installazioni proposte dalle imprese locali, istituti scolastici e associazioni. L’inaugurazione dell’edizione 2023 si terrà sabato 8 aprile dalle 11.00 con il consueto taglio del nastro e il tour delle aiuole. Dodici le installazioni in gara, accompagnate da alcune aiuole omaggio, fuori gara.

Decine le attività ed eventi collaterali fruibili durante la rassegna. Dai talk di approfondimento in piazza San Michele sulla floricoltura e agricoltura ingauna, ai laboratori per bambini dedicati alla natura e molti altri eventi con realtà locali che, in differenti forme, valorizzano quotidianamente le eccellenze ingaune.

Inoltre, tutti i fine settimana piazza IV Novembre e via Enrico d’Aste, ospiteranno l’edizione 2023 di Flowers Market e Cip&Vip, la nuova mostra mercato dove poter acquistare fiori, piante, accessori e prodotti tipici oppure semplicemente ricevere maggiori informazioni sulle realtà locali esistenti.