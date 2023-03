Fior d’Albenga 2023 sta arrivando, il sindaco Tomatis: "Eventi come questo valorizzano il nostro territorio"

Sono iniziate questa mattina le prime operazioni di scarico dei materiali necessari alla realizzazione della prima grande aiuola in piazza San Michele. Grande attesa per questa nuova edizione a tema “Un viaggio tra le pagine di un libro”. Nei prossimi giorni sarà già possibile scoprire alcune caratteristiche dell’installazione principale dedicata al Piccolo Principe.

Dall'8 aprile al 1 maggio, il centro storico di Albenga ospiterà le fantastiche installazioni proposte dalle imprese locali, istituti scolastici e associazioni. L’inaugurazione dell’edizione 2023 si terrà sabato 8 aprile dalle 11.00 con il consueto taglio del nastro e il tour delle aiuole. Dodici installazioni in gara quest’anno accompagnate da alcune aiuole omaggio, fuori gara.

Decine le attività ed eventi collaterali fruibili durante la rassegna. Dai talk di approfondimento in Piazza San Michele sulla floricoltura e agricoltura ingauna, ai laboratori per bambini dedicati alla natura e molti altri eventi con realtà locali che, in differenti forme, valorizzano quotidianamente le eccellenze ingaune.

Tutti i weekend Piazza IV Novembre e Via Enrico d’Aste, ospiterà l’edizione 2023 di Flowers Market e Cip&Vip, la nuova mostra mercato dove poter acquistare fiori, piante, accessori e prodotti tipici oppure semplicemente ricevere maggiori informazioni sulle realtà locali esistenti.

“Anche quest’anno ringrazio tutte le aziende, le associazioni e gli istituti scolastici che hanno collaborato all’edizione 2023” - afferma il presidente di Fior d’Albenga Giuseppe Rossi - “Un team ormai consolidato tra l’Associazione Fior d’Albenga, comune di Albenga, l’agenzia Mway Communication & Events di Mattia Righello e le Associazioni di categoria CIA, Coldiretti e Confagricoltura con i quali stiamo lavorando per far crescere sempre di più la rassegna e l’interesse culturale sui temi agricoltura e floricoltura”.

Aggiunge l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Fior d’Albenga non è solo installazioni floreali, ma tutto il periodo sarà caratterizzato da eventi formativi e informativi sulle produzioni floro-vivaistiche che caratterizzano la piana, laboratori per bambini a tema, focus sui prodotti orticoli e sulle DECO della città di Albenga e tante altre sorprese che man mano vi sveleremo. Il tema “Un viaggio tra le pagine di un libro” permette di dare sfogo alla fantasia e le tante aiuole richieste da commercianti, associazioni del territorio, comuni del comprensorio e scuole pervenute, lo dimostrano. Ringrazio l’associazione Fior d’Albenga per la collaborazione e la Mway Communication & Events che si occupa della comunicazione dell’evento e coordina la progettazione eventi”.

Prosegue il vicesindaco Alberto Passino: “Una ventesima edizione che farà volare la fantasia di grandi e piccini. Queste le intenzioni di Comune e associazione Fior d’Albenga, che grazie alle produzioni floricole della nostra piana, allestiranno Piazza San Michele dando vita al libro “ Il Piccolo Principe”. Un ringraziamento particolare alle categorie agricole che con le loro aziende aderenti sono il cuore di questo evento, sempre più turistico e alla ricerca dell’effetto “wow”, per stupire e attrarre grandi numeri di turisti e visitatori nella nostra città! Ultimi, ma non ultimi, gli sponsors che sostengono la stagione primavera grazie ai quali si sono potute finanziare per intero le installazioni delle aiuole del comune”.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Dopo i dinosauri dello scorso anno ci prepariamo a stupirci ancora grazie alle aiuole, i fiori e le istallazioni che daranno vita alle pagine dei libri scelti per la 20° edizione (21° se consideriamo l’edizione Covid sul terrazzo del comune) di Fior d’Albenga. Eventi come questo caratterizzano il nostro territorio, valorizzano la realtà floricola fondamentale per l’economia della nostra Città e sono diventanti, nel corso degli anni, un appuntamento atteso e da non perdere per i cittadini, i visitatori e i turisti, tutto questo con una forte ricaduta promozionale e turistica per tutto il comprensorio”.

Fior d’Albenga 2023 è organizzato da comune di Albenga, Associazione Fior d’Albenga, Mway Communication & Events in collaborazione con le associazioni di categoria CIA, Confagricoltura e Coldiretti e Fondazione Oddi. Si ringraziano per il supporto le autorità cittadine e i rappresentanti delle associazioni e attività locali che hanno collaborato.

Un particolare ringraziamento agli sponsor: MAIN SPONSOR: Cerruti S.p.a.; Gino Auto, Autotrasporti Fenoggio, IdeaVerde, De Leo Escavazioni; Termotecnica Pericoli, Vigo, Vini di Pregio Peirano, RB Plant, 2T Incisioni, CLM, Ecogrid, Geoprodotti, Maurizio Adamo. L’evento è patrocinato da Regione Liguria, Provincia di Savona e Camera di Commercio Riviere di Liguria. Programma completo disponibile sui canali social e sul sito web della rassegna www.fiordalbenga.it.