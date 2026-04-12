Varazze, proseguono i lavori di asfaltatura sul Beigua: dalle Casermette alle antenne sarà chiusa la strada (FOTO)

Sono iniziate le operazioni di ripristino con asfaltatura lungo la strada del Beigua a Varazze dopo gli interventi per la posa della fibra ottica.

"Il programma dei lavori ha consentito, in questa prima fase, di operare a traffico aperto, trattandosi di un ripristino parziale della carreggiata, limitato alle porzioni interessate dagli scavi" spiega il Sindaco Luigi Pierfederici.

Nei prossimi giorni spazio agli interventi invece sulla tratta di competenza RAI, per i circa 5 km compresi dalle Casermette sino alle antenne, dove è previsto un intervento di scarifica e la successiva asfaltatura su tutta la larghezza della carreggiata.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza di queste lavorazioni, sarà istituita la temporanea interruzione del traffico dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 18:00.

"La collaborazione con FiberCop e con la ditta Nord Asfalti, che sta eseguendo i ripristini, sta consentendo di gestire al meglio queste lavorazioni e di ridurre al minimo i disagi per cittadini e utenti della strada" conclude il primo cittadino varazzino.