Funivie, lavoratori senza cassa integrazione da novembre. I sindacati tuonano: "Vergognoso"

" Ormai i lavoratori delle ex Funivie spa non ricevono l’indennità di cassa integrazione dal Mese di Novembre, crediamo sia una cosa vergognosa ".

Non usano mezzi termini Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che, dopo aver rappresentato la vertenza dell'impianto su fune sui tavoli romani incontrando il viceministro Rixi, spiegano: " Noi lo abbiamo comunicato all’ultima riunione al Ministero e alla Regione, quest’ultima ci dice che un problema INPS. Abbiamo sollecitato anche l’ente ma non sappiamo se a livello provinciale, regionale o nazionale si sia arenata la pratica ".

"A noi non interessa di chi sia la colpa - aggiungono - ma chiediamo che venga immediatamente sbloccata la situazione. Non si può pensare di lasciare i lavoratori e le loro famiglie senza un reddito da 5 mesi, è una vergogna che nessuno ci dia delle risposte ".

A questo punto, sottolineano i sindacati "non ci rimane che mettere in campo una totale mobilitazione da parte dei lavoratori in attesa che si sblocchi la situazione".