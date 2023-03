Incidente in A10, quattro chilometri di coda tra Varazze e Arenzano

Ancora code in A10 a causa di un incidente all'altezza di Varazze che ha paralizzato il traffico in direzione Genova. In questo momento sono circa quattro i chilometri di coda all'altezza del bivio tra Genova e Gravellona Toce in direzione Genova, mentre un chilometro di coda è segnalato in direzione Ventimiglia. Una persona è rimasta ferita nell'incidente, fortunatamente non in modo grave.



Le code in autostrada sono ormai diventate iconiche, tanto da aver addirittura favorito il ritrovamento a opera dell'arenzanese Gianni Damonte, proprio nella zona in cui si è formata la coda questo pomeriggio, di un'antica fornace romana.