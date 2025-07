Laigueglia, nuovo nido di Caretta caretta sulla spiaggia: è il secondo del 2025 nel borgo marinaro

Mamma Caretta caretta ha scelto ancora Laigueglia. Nella notte tra il 24 e il 25 luglio, una tartaruga marina ha deposto le uova sulla spiaggia dei Bagni Lido. Si tratta del secondo nido del 2025 nell’antico borgo marinaro, che si trova poco distante dai Bagni Aurora dove è avvenuta la prima nidificazione, e del decimo registrato quest’anno in tutta la Liguria.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i biologi dell’associazione Delfini del Ponente Aps, che hanno avviato tutte le procedure necessarie per garantire la protezione e il monitoraggio del nido, attività coordinate dal Gruppo Ligure Tartarughe Marine (Glit), composto da Acquario di Genova, Arpal, Università di Genova e Istituto Zooprofilattico. L'amministrazione comunale è già intervenuta per mettere in sicurezza il nido con una protezione provvisoria, che sarà sostituita a breve con una gabbia idonea.

Così commenta Alessandro Chirivì, capigruppo di maggioranza e delegato alla cultura ed alle manifestazioni: "Il secondo nido nella stessa città rappresenta un unicum in Liguria e certifica, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la qualità assoluta del nostro mare limpido e la pulizia della nostra sabbia soffice e dorata, che hanno ottenuto, anche quest'anno, la conferma della Bandiera Blu. Nel marketing turistico - continua Chirivì - il passaparola sulla buona accoglienza e la soddisfazione degli ospiti sono fondamentali. Ci diverte immaginare che al bar degli abissi le tartarughe Diana e Aurora abbiano parlato bene di Laigueglia alle loro amiche e le abbiano convinte a venire a mettere su famiglia da noi. L'Amministrazione comunale è sempre in prima linea per tutelare l'ecosistema marino e la biodiversità e favorire le attività di educazione ambientale e divulgazione scientifica", conclude Chirivì.

Due notti fa, un’altra Caretta caretta aveva tentato di nidificare sulla spiaggia dei Bagni Diana di Alassio, ma era stata disturbata da alcuni presenti che, pensando di aiutarla, l’avevano toccata e sollevata. Spaventata, l’animale aveva abbandonato il sito e fatto ritorno in mare. È probabile che si tratti dello stesso esemplare, che a Laigueglia ha trovato le condizioni ideali di silenzio e tranquillità per completare la sua deposizione.