Incidente mortale sul lavoro a Bergeggi, la vittima è l'operaio Giuseppe Cervillera

Si chiamava Giuseppe Cervillera l'operaio di 66 anni morto ieri sul lavoro.

L'uomo, originario di Partinico, comune in provincia di Palermo, stava lavorando ieri pomeriggio all'interno di un appartamento al quarto piano del complesso condominiale di via Torre d'Ere a Bergeggi, quando per cause ancora da chiarire è caduto da una scala appoggiata ad un tetto ed è morto facendo un volo di alcuni metri.

Sul posto erano intervenuti immediatamente i volontari della Croce Bianca di Spotorno e l’equipe medica del 118, ma purtroppo non c’era stato nulla da fare: l’uomo era deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.

Nella zona sulle alture bergeggine erano presenti anche i carabinieri, la polizia locale e gli ispettori dell'Asl2 del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL). Le indagini sono in corso per chiarire come si sarebbe verificato l'incidente mortale.

Cervillera gestiva una ditta edile insieme al figlio.