Alassio, l’amministrazione Melgrati presenta il bilancio di fine mandato: “Risultato straordinario di cui vado fiero”

“Sono stati cinque anni intensi, caratterizzati da tutto ciò che poteva succedere: il Covid, la guerra Russia-Ucraina, le mareggiate più importanti degli ultimi cento anni che hanno portato distruzione sia per le opere pubbliche che per quelle private. Però siamo riusciti a rialzarci in fretta. La cosa di cui vado orgoglioso in questi anni del mio mandato? Tutte le opere pubbliche che sono state realizzate. Tutte le cose che abbiamo fatto sono state concordate con la maggioranza e non ci sono cose che non rifarei, come sindaco. Forse presterei un po’ più di attenzione al verde pubblico e curerei maggiormente il particolare”.

È un bilancio sano, positivo, con una cassa alta, caratterizzato dai 30 milioni spesi in opere pubbliche quello di cui va particolarmente fiero il sindaco di Alassio Marco Melgrati e i suoi assessori che stamani, 29 marzo, nella sala consiliare del palazzo comunale, hanno spiegato punto per punto in una lunga conferenza stampa. È il frutto maturato in cinque anni di Amministrazione nato dal motto “Fatti non parole”. Settanta pagine di un documento che attesta il lavoro fatto. “30 milioni sono tanti – ha commentato Melgrati -, soprattutto se paragonati a quanto fatto dalle due amministrazioni precedenti, che hanno ottenuto gli stessi numeri della farina: 00”.

Il primo cittadino aveva già fatto un focus sui lavori pubblici realizzati durante il suo ultimo mandato con Savonanews (QUI l’articolo) e oggi ha ripercorso le tappe che hanno portato Alassio a rinnovarsi.

“Opere più importanti che abbiamo realizzato, grazie anche all’assessore Invernizzi, all’assessore Mordente e ai dipendenti degli uffici, sono la nuova scuola di via Gastaldi, che avrà l’onore di ricevere la visita del ministro dell’Istruzione e sarà pronta prima dell’estate, il parcheggio di via Pera, l’acquisto del parcheggio sopra la stazione ferroviaria, che porterà ad avere 200 posti auto nel centro di Alassio, il rifacimento delle passeggiate. Penso poi a una bella ‘rue piétonne’ che possa valorizzare il nostro centro, un po’ sullo stile di Nizza”. Non solo grandi lavori, però, come sottolineato dall’assessore Rocco Invernizzi che ha invece evidenziato tutti gli interventi di minore entità, “che però assecondano le esigenze dei cittadini”.

Anni difficili quelli in cui ha operato l’Amministrazione uscente, in cui le fragilità delle fasce più deboli si sono acuite. “Siamo il Comune che investe di più sul sociale e ci viene riconosciuto da tutti. Soprattutto nel periodo della pandemia, abbiamo dato particolare supporto alle famiglie con maggiori difficoltà. È un’attenzione che continueremo ad avere”.

Il sindaco di Alassio, nel corso della conferenza stampa ha anche tenuto a ringraziare il vicesindaco Angelo Galtieri: “Anche quando sono stato sospeso per un anno e mezzo, il vicesindaco Galtieri mi ha sostituito brillantemente, tenendo insieme il gruppo e lavorando egregiamente”.

Con il primo cittadino, stamani, il vicesindaco e assessore al Turismo Angelo Galtieri, Franca Giannotta, assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Protezione Civile e Politiche Sociali, Fabio Macheda, assessore alla Sanità, Scuola ed Edilizia Scolastica, Commercio, Ambiente, Patrizia Mordente, assessore al Bilancio, Finanze Patrimonio, Pari Opportunità e Politiche del Volontariato, Rocco Invernizzi, assessore ai Lavori Pubblici. Squadra fedele che segue il candidato sindaco Melgrati nella nuova lista con si presenta alle Amministrative 2023.