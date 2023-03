Marco Melgrati si ricandida per Alassio 2023, ecco come scalda i motori: "La nostra forza nelle grandi opere"

“Ad Alassio ci ricandidiamo con una lista civica, ma a differenza della precedente, stavolta abbiamo l’appoggio dei partiti più importanti della maggioranza a livello di Governo e di Regione: Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Degli attuali consiglieri se ne ripresentano 10, quindi ci saranno 6 new entry, tra cui alcuni ritorni eccellenti che hanno già ottenuto assessorati nelle mie precedenti amministrazioni. La nostra sarà una lista ancora più rafforzata rispetto a quella con cui abbiamo vinto nel 2018”.

Marco Melgrati si riconferma candidato sindaco alle Amministrative 2023 e rilascia qualche anticipazione, anche se sui nomi non si sbottona: “Non posso ancora, lunedì chiuderemo la lista”.

Alassio, Comune tra quelli chiamati al voto per le elezioni amministrative della prossima primavera, seppure con un po’ di lentezza, si prepara. In attesa che si definisca il quadro delle forze in campo per il 14 e 15 maggio, il primo cittadino Marco Melgrati torna sugli ultimi cinque anni di mandato e sulla forza che ha caratterizzato la sua attività amministrativa: i lavori pubblici.

RIPASCIMENTI

Un’Amministrazione, quella attuale, che ha puntato con forza sui lavori pubblici e le grandi opere con oltre 30 milioni di euro spesi in 5 anni, a cominciare dai due ripascimenti da 5 milioni di euro, e un terzo da farsi entro il 2023, anche se l’obiettivo, a tendere, resta la diga soffolta.

SCUOLE

Attenzione per le scuole, come l’opera realizzata con un investimento di 10 milioni di euro per le nuove Ollandini, operative con l’anno accademico 2023-2024. “Ci teniamo molto - spiega Melgrati -, abbiamo investito tra i 15 e i 16 milioni di euro nelle scuole, mettendo a norma antisismica ed energetica tutti i plessi scolastici, compresi Solva, Moglio e gli asili. Con il Pnrr abbiamo vinto due bandi, uno per il progetto di asilo a Villa Fiske, nell’edificio rimasto abbandonato per anni, l’altro per la realizzazione della sezione Primavera, intermezzo tra nido e asilo, che in questo modo andrà a snellire la lista di attesa del nido”.

PARCHEGGI

Sono in via di ultimazione i lavori del secondo lotto del posteggio di via Pera, con 3 livelli di parcheggio già operativi per l’estate. “Quando sarà finito il quarto lotto, di cui i lavori partiranno a ottobre - spiega il sindaco -, già finanziato sul bilancio di quest’anno, avrà un parcheggio interamente pubblico di 200 posti auto, invece dei 70 che c’erano precedentemente”.

“Abbiamo inoltre acquistato per 1 milione e mezzo, condizionando 500 mila euro alle autorizzazioni degli enti, per la sopraelevazione del parcheggio della Piccola della stazione, insieme al deposito bagagli e metà della piazza Quartino. Potremo così avere altri 200 posti auto a rotazione in centro, in questo caso a pagamento”.

PASSEGGIATE MARE E VICOLI

Grandi interventi anche nelle passeggiate mare Graf e Baracca e, in via di ultimazione passeggiata Ciccione, quest’ultima con un investimento di 4 milioni di euro. “Abbiamo fatto anche il restyling della piazzetta dietro la chiesa dei frati Cappuccini e messo mano a tutti i vicoli su cui ancora on eravamo intervenuti. Mi fa piacere perché nel ’93, quando sono diventato assessore ai Lavori Pubblici - racconta Melgrati - non c’era un vicolo che non fosse asfaltato. Oggi non c’è più un vicolo asfaltato, se non uno piccolissimo di 20 metri, che cercheremo di fare con il risparmio di questi lavori”.

EX MATTTATOIO, VECCHIO OSPEDALE ED EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

Approvando il Bilancio di Previsione, proprio recentemente è stata messa la parola fine al complesso iter di ristrutturazione degli edifici dell'ex mattatoio. “Stiamo inoltre costruendo 8 edifici di edilizia popolare, che saranno in capo al Comune e non ad Arte e, con il progetto di riqualificazione del vecchio ospedale, venduto a privati, potremo realizzare altri 8 alloggi. In totale saranno quindi 16 gli alloggi di edilizia residenziale sociale per andare incontro alle esigenze delle famiglie che ne hanno necessità”.

BORGO MADONNA DELLE GRAZIE

Madonna delle Grazie, caratteristico e delizioso borgo sulla collina di Alassio, è tornato a splendere grazie ai lavori di riqualificazione che hanno interessato i vicoli e soprattutto la piazza della Chiesa. “Un vero fiore all’occhiello per Alassio – sottolinea il primo cittadino -. Ora questo borgo è tra i più belli della Liguria”.

FRAZIONI: MOGLIO, SOLVA, LORETO ALTA E CASO

Opere e lavori di riqualificazione anche a Moglio, Solva e Loreto nel quinquennio 2018-2023.

A Moglio 2 interventi: piazza Merlini e il parcheggio adiacente la Parrocchia di San Sebastiano, il cui piano di calpestio versava in condizioni di degrado.

Solva ha visto recentemente l’avvio degli interventi per l’ampliamento della strada nei pressi della Società di Mutuo Soccorso, mentre a Loreto Alta stanno per iniziare i lavori per le problematiche causate da una frana.

Infine, a Caso è stata completata la metanizzazione della frazione, “restano i lavori di pavimentazione, che verranno effettuati nei prossimi mesi”, puntualizza Melgrati.

OPERAZIONE EX CINEMA COLOMBO

“È stato presentato il progetto e, in seguito alla richiesta di alcune integrazioni, le abbiamo fornite; quindi, a breve lo porteremo in consiglio comunale per la variante urbanistica. Una volta rilasciata, dopo 30 giorni potremo ottenere in cambio della variazione di destinazione d’uso da cinema a supermercato, circa 700 mila euro in opere, ovvero una sala multifunzione (cinema, teatro, sala congressi) da oltre 200 posti - spiega il sindaco Melgrati -. Ci saranno anche 100 parcheggi che dalle 20 alle 8 saranno pubblici a pagamento, in posizione centralissima”.

Una sala nuovissima di buona capienza, quindi, che potrà incentivare anche il turismo congressuale, contribuendo all’obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici. “Cercheremo un partner per una convenzione che preveda proiezioni di punta, magari solo nel fine settimana, per dotare comunque Alassio di una sala cinematografica. Inoltre, sarà un teatro vero, con camerini e palco. Un teatro adeguato alla Città”.

I lavori pubblici resteranno un punto focale nel Programma 2023-2028? “Il focus è il turismo - conclude Melgrati -, ma è opportuno creare le basi perché ci si possa puntare con ancora più forza. Sono ancora tante le opere da realizzare per rendere la Città ancora più bella e fruibile”.