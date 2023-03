Nuovo Codice degli appalti, favorevole l'assessore Benveduti: "Superiamo i no che ne hanno paralizzato la crescita del Paese"

"Per troppi decenni il nostro territorio ha scontato un deficit infrastrutturale che, unito ai tempi dettati dalla burocrazia, ha fortemente rallentato ogni ipotesi di sviluppo economico. Grazie alla Lega al Governo, il nostro Paese supera finalmente i no che ne hanno paralizzato la crescita e torna finalmente a correre e a competere sui palcoscenici internazionali".

A dirlo è l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti, commentando l'approvazione in Consiglio dei Ministri del nuovo codice degli appalti.

"Con l'approvazione del nuovo 'Codice Salvini', infatti - spiega l'assessore - avremo appalti più rapidi, più autonomia per gli enti locali (specie per i piccoli comuni), la digitalizzazione dell'iter che porterà a un notevole risparmio di carta e di incombenze burocratiche, oltreché una norma 'prima l'Italia' che fissa criteri premiali per le forniture nazionali, tutelando i prodotti italiani dalla concorrenza sleale dei paesi terzi. Lasciamo i no a coloro che per anni e anni hanno bloccato lo sviluppo della Nazione, accettando invece ogni provvedimento dannoso per gli italiani".