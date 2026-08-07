Scaramuzza entra ufficialmente nel Consiglio provinciale: "Nuovo percorso che affronto con entusiasmo"

Il consigliere comunale savonese Maurizio Scaramuzza ha firmato l'atto che sancisce il suo ingresso nell'assemblea provinciale, dando così il via a una nuova esperienza amministrativa. Ieri, 6 agosto, il Consiglio provinciale ha ufficializzato la surroga.

Scaramuzza, consigliere comunale della Lega ed ex assessore allo Sport (giunta Caprioglio), ha commentato il nuovo incarico sottolineando il valore del servizio al territorio e della collaborazione tra amministratori.

"Questo è per me l'inizio di un nuovo percorso che affronto con entusiasmo – dice Scaramuzza - senso di responsabilità e tanta voglia di mettermi al servizio del territorio. Credo nel gioco di squadra e in una politica fatta di presenza sul territorio per rispondere ai problemi reali: sono pronto ad ascoltare e dare il massimo per rappresentare al meglio la Provincia di Savona".

"Lavorerò con impegno al fianco del collega Demis Aghittino - conclude - perché l'obiettivo è portare avanti un'azione vicina ai Comuni e ai cittadini. Ringrazio chi ha riposto in me questa fiducia. Uno stimolo a fare bene, con serietà e determinazione, nell'interesse della nostra provincia e della città di Savona".

Maurizio Scaramuzza subentra ad Andrea Castellini, sindaco di Stella, che in provincia aveva il ruolo di vicepresidente. Castellini ha deciso di lasciare per assumere l'incarico di presidente dell'Ente Parco del Beigua, succedendo a Daniele Buschiazzo.

Scaramuzza, che alle elezioni del 2024 ha ottenuto 20 voti, per una cifra individuale ponderata di 4.810, entra come primo dei non eletti. Il consigliere leghista dovrebbe anche assumere le deleghe di Castellini a Viabilità (Levante e Savona), Società Partecipate e Ambiente.