Primo Coordinamento provinciale per Fratelli d'Italia Savona: il via ai lavori con Rosso, Berrino e Ambrogio

Si è riunito ieri sera, giovedì 6 agosto, nella sede ingauna di Fratelli d'Italia, il primo Coordinamento provinciale del partito guidato dal neo segretario provinciale Filippo Marino.

Ad aprire i lavori sono stati, in collegamento da remoto, il segretario regionale di Fratelli d'Italia, l'onorevole Matteo Rosso, il senatore Gianni Berrino e la senatrice Paola Ambrogio. I tre parlamentari hanno portato il proprio saluto al nuovo organismo provinciale, sottolineando l'importanza del radicamento territoriale e dell'avvio di una fase di lavoro condiviso in tutta la provincia di Savona.

«La presenza, seppure da remoto, dell'onorevole Matteo Rosso, del senatore Gianni Berrino e della senatrice Paola Ambrogio è stata per noi particolarmente significativa», dichiara Filippo Marino. «È un segnale di attenzione concreta nei confronti del territorio savonese e del lavoro che Fratelli d'Italia sta portando avanti a livello locale».

Durante l'incontro hanno preso la parola tutti i componenti del Coordinamento, esprimendo soddisfazione per la nascita del nuovo gruppo di lavoro e per il percorso avviato sotto la guida del neo segretario provinciale.

«Ho riscontrato grande entusiasmo, spirito di squadra e la volontà di lavorare con serietà per rafforzare la presenza del partito in tutta la provincia», prosegue Marino. «Il Coordinamento sarà un luogo di confronto, proposta e ascolto, aperto alle istanze delle comunità e delle amministrazioni locali».

Particolarmente significativa la scelta di riunire il primo incontro proprio ad Albenga, realtà centrale per il ponente savonese e punto di riferimento per l'attività politica del territorio.

«Iniziare da Albenga rappresenta una scelta precisa», sottolinea Marino. «Vogliamo partire dai territori, dalle loro esigenze e dalle loro potenzialità, mantenendo un dialogo costante con cittadini, amministratori, associazioni e categorie produttive».

Nel corso della serata è stato dato ampio mandato al segretario provinciale di organizzare, entro il mese di settembre, incarichi e deleghe per ciascun componente del direttivo, così da rendere il Coordinamento pienamente operativo e strutturato.

«Entro settembre assegneremo ruoli specifici a tutti i membri del direttivo», afferma Marino. «L'obiettivo è costruire una squadra capace di lavorare in modo capillare, affrontando con competenza le principali questioni che riguardano il Savonese».

Lo sguardo del nuovo Coordinamento è già rivolto ai prossimi appuntamenti elettorali e alle sfide amministrative che attendono il territorio provinciale.

«Fratelli d'Italia sarà pronta a fare la propria parte nei prossimi appuntamenti elettorali», evidenzia Marino. «Lavoreremo per valorizzare le migliori energie locali, consolidare il consenso e offrire proposte politiche credibili, concrete e coerenti con i bisogni delle nostre comunità».

Ampio spazio sarà dedicato anche agli approfondimenti sui temi politici locali, dalle infrastrutture allo sviluppo economico, dalla sicurezza alla sanità, dal turismo al sostegno alle imprese e alle attività produttive.

«La provincia di Savona ha grandi potenzialità e merita una politica capace di ascoltare, programmare e dare risposte», conclude Filippo Marino. «Il nostro impegno sarà quello di approfondire ogni tema con serietà, senza pregiudizi, mettendo sempre al centro gli interessi dei cittadini e del territorio».