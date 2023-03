Altare, scuolabus inutilizzato: il comune lo mette in vendita

Il comune di Altare vende lo scuolabus poiché inutilizzato da circa 15 anni, se non per qualche gita. La delibera è stata approvata dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Roberto Briano.

Si tratta di un Fiat Ducato 2.8 (127 Cv/93.50 Kw - km 45.185), immatricolato nel novembre 2001, adibito al trasporto alunni della scuola elementare e materna, con 27 posti a sedere e munito di sedile per accompagnatore.

Il valore a base di offerta è stato fissato in 500,00 euro. Alla gara potranno partecipare privati, enti e associazioni. "Per non farlo demolire, abbiamo pensato di venderlo. Magari può servire a qualcun altro", spiega il sindaco Briano.