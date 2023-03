Albenga, si è spenta la maestra Lilly Pisani: mondo della scuola in lutto

Albenga piange la scomparsa della “maestra Lilly” Pisani, di soli 63 anni.

Lilly Pisani era molto conosciuta e stimata in tutta la comunità ingauna, avendo lavorato per oltre 30 anni presso l’asilo comunale di Albenga.

Diverse generazioni di albenganesi sono cresciute con le sue amorevoli cure e la saggezza dei suoi insegnamenti, che nessuno potrà e vorrà dimenticare.

“Eri la dolcezza e la tenerezza in persona – scrive su Facebook l’ex collega Sabrina Tascione - . Donavi sorrisi a tutti, nonostante la vita non fosse stata magnanima con te. Insieme, fianco a fianco nella stessa sezione, abbiamo lavorato con gioia e divertimento insieme ai bimbi che ti adoravano. Lasci un vuoto GRANDE, grande come la tua bontà d'animo”.

La “maestra Lilly” lascia la sorella Katia con il marito Marco, i nipoti Fabio e Paolo e la zia Lilli, che l’ha accudita e confortata durante il suo percorso ospedaliero.

I funerali avranno luogo venerdì 31 marzo alle 9.30 nella cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga.