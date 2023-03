Molto difficilmente una persona che leggerà questo articolo non ha sentito parlare almeno una volta del servizio che offrono le imprese di catering e in particolare del servizio di catering per eventi e quando parliamo di eventi possiamo parlare di tanti eventi diversi tra loro che potrebbero beneficiare di un servizio del genere





Infatti potremmo parlare benissimo della classica impresa che vuole organizzare un evento aziendale con fornitori e con dipendenti e con venditori ed è chiaro che la parte del catering e quindi la parte del buffet sempre è ritenuta importante perché le persone se non mangiano bene anche se si trovano all'evento migliore del mondo, organizzato perfettamente e in una location da sogno comunque contenti non rimarranno





Potremmo dire anche la stessa cosa di una festa di laurea in cui magari quella persona in questione per festeggiare con amici e parenti non vuole andare al classico ristorante ma vuole andare a cercare una location più particolare come può essere un castello per esempio o una villa con posto fuori e quindi ha bisogno di un'azienda dei catering per tutta la parte del buffet





Aziende dedicate per eventi che comunque si occupano di fornire di cibo e bevande in base al menù che si è scelto insieme al cliente che deve tenere in conto di varie cose





D'altra parte dobbiamo considerare che se noi gli affidiamo il compito del buffet dopo chiaramente abbiamo detto le nostre preferenze e dopo che abbiamo specificato quali possono essere le preferenze dei nostri ospiti, ci possiamo concentrare solo gli altri aspetti dell'evento che comunque non riguardano solo questa parte del cibo che comunque è una parte abbastanza decisiva se vogliamo dire la verità





Dobbiamo essere abili nello scegliere un'azienda di catering che ci soddisfa da tutti i punti di vista





Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte ci vuole una certa abilità nella scelta di un'azienda di catering che ci soddisfa da tutti i punti di vista, anche perché paradossalmente siccome le possibilità sono tante perché ce ne stanno tante presenti sul mercato, anche al rischio di sbagliare è più alto





Infatti dobbiamo scegliere un'impresa che abbia una certa reputazione nel settore sia per quanto riguarda la parte delle tariffe che devono essere competitive per quel mercato e poi anche sulla qualità degli ingredienti e sulla qualità dei cibi





Il primo punto sarà una consulenza che queste imprese danno al loro cliente in modo da poterlo orientare e in modo da ascoltare tutti i dettagli dell'evento anche per quanto riguarda il numero degli invitati per esempio o se all'interno ci sono persone che hanno delle esigenze dietetiche particolari e pensiamo per esempio a chi è vegetariano o chi ha problemi di celiachia.





Poi naturalmente il personale si occuperà di portare tutte le forniture nella sede che gli indichiamo e di allestire un'area pranzo se è necessario per preparare tutti gli elementi del menù assicurando una consegna puntuale dei pasti a tutte le persone presenti a quel tipo di evento.