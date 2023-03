Alassio, "Metti un fiore in tavola": al via la sfida ai fornelli per gli studenti

Valorizzare l’aspetto gastronomico dei fiori, una delle maggiori ricchezze della Riviera del Ponente ligure: con questo obiettivo, il Comune di Alassio promuove, in collaborazione con l’Istituto IIS Giancardi Galilei Aicardi e l’Associazione Ristoranti della Tavolozza, il contest “Metti un fiore in tavola”. L’evento di portata nazionale si terrà venerdì 31 marzo presso l’Istituto Alberghiero Giancardi Galilei Aicardi di Alassio, con valutazione finale alle 14 e premiazione prevista presso l’Hotel Diana alle 16.

La cucina con i fiori, utilizzati come ingredienti principali della preparazione e non come semplici ornamenti estetici per la presentazione del piatto, è in continua crescita ed arruola sempre nuovi appassionati a livello internazionale, come dimostra la grande attenzione al festival che dallo scorso anno è ospitato nella Città del Muretto.

Due gli Istituti partecipanti: Lycèe Albert Camus - Fréjus Provenza-Alpi-Costa Azzurra e l’Istituto Alberghiero Giancardi Galilei Aicardi di Alassio.

La giuria è composta da: Francesco Impieri, chef Federazione Italiana Cuochi; Gregorio Meligrana, chef Federazione Italiana Cuochi; Loretta Tabarini, organizzatrice concorso Boario “Un Fiore nel Piatto”; Francesco Luise, chef; Barbara Ronchi della Rocca, giornalista; Claudio Porchia, giornalista, presidente e coordinatore della giuria.

Piatti in gara

Preparazioni salate

Battute di scamone e begonia con gelato alla calendula, carciofo croccante e cialda di pane carasau eseguito da Ermete Mendau, Francesco Amianto, Giada Bisesi, Laura Raimondi (Giancardi)

Tartare di Saint Jacques Eseguito da Mateo Esteve (Liceo Camus)

Raviolo aperto di coniglio alla ligure, begonia, polvere di olive taggiasche, fiori di timo e rosmarino eseguito da Lorenzo Calamella, Fabio Vignone, Francesco Bogliolo, Giacomo Primiceri (Giancardi)

Filetto di spigola eseguito da Damien Roman (Liceo Camus)

Cima di Calamaro, nasturzio e fumetto allo zafferano e begonia eseguito da Gabriele Perotto, Alessio Bane, Melissa Falossi, Luca Martini (Giancardi)

Dessert

Cheesecake al profumo di rose eseguito da Giulia Corona (classe IV pasticceria Giancardi)

Mousse mirtillo, cioccolato e nocciola al profumo di violetta eseguito da Jad Houda (classe IV pasticceria Giancardi)

Pera ai fiori di arancio eseguito da Mateo Esteve e Damien Roman (Liceo Camus)

Il contest “Metti un fiore in tavola” è parte del IV Festival Nazionale “Cucina con i fiori”, che si tiene ad Alassio dal 31 marzo al 3 aprile. In gallery la brochure con il programma completo dell’evento.