Alassio, si chiude il contest “Metti un fiore in tavola”: entusiasmo e creatività dagli alunni alassini e francesi

Si è chiuso il contest “Metti un fiore in tavola”, evento di portata nazionale che ha visto sfidarsi gli studenti del Lycèe Albert Camus - Fréjus Provenza-Alpi-Costa Azzurra e l’Istituto Alberghiero Giancardi Galilei Aicardi di Alassio che, con la loro creatività, sotto la direzione degli insegnanti, hanno saputo valorizzare l’aspetto gastronomico dei fiori, una delle maggiori ricchezze della Riviera del Ponente ligure.

Questo pomeriggio (31 marzo) le premiazioni di “Metti un fiore in tavola” presso il Grand Hotel Diana di Alassio, promosso dal Comune di Alassio in collaborazione con l’Istituto IIS Giancardi Galilei Aicardi e l’Associazione Ristoranti della Tavolozza, alla presenza del sindaco Marco Melgrati e del conduttore televisivo Patrizio Roversi. Primo posto per il Giancardi, sia per la preparazione salata che per il dessert. A vincere la sezione “Cocktail” è stata invece un’alunna del Lycèe Albert Camus.

“Si tratta di un’esperienza che lascia molto ai ragazzi - afferma un’insegnante del Lycèe Albert Camus -. Sono ragazzi alle prime armi, venuti con tanta buona volontà, accompagnati da insegnanti che conoscono la vostra realtà scolastica locale, perché collaboriamo con l’Istituto Giancardi da 7 anni. Le emozioni sono state tante, concentrate in poco tempo. I ragazzi sono fieri e contenti. Ripartono con tante belle immagini e idee nuove”.

I piatti sono stati valutati dalla giuria composta da: Francesco Impieri, chef Federazione Italiana Cuochi; Gregorio Meligrana, chef Federazione Italiana Cuochi; Loretta Tabarini, organizzatrice concorso Boario “Un Fiore nel Piatto”; Francesco Luise, chef; Barbara Ronchi della Rocca, giornalista; Claudio Porchia, giornalista, presidente e coordinatore della giuria.

Qui di seguito la classifica dei piatti:

PREPARAZIONI SALATE

1° - Cima di Calamaro, nasturzio e fumetto allo zafferano e begonia eseguito da Gabriele Perotto, Alessio Bane, Melissa Falossi, Luca Martini (Giancardi)

2° - Filetto di Spigola eseguito da Damien Roman (Liceo Camus)

3° - Tartare di Saint Jacques eseguito da Mateo Esteve ( Liceo Camus)

4° - Pari merito Battuta di scamone e begonia con gelato alla calendula, carciofo croccante e cialda di pane carasau eseguito da Ermete Mendau, Francesco Amianto, Giada Bisesi, Laura Raimondi (Giancardi) e Raviolo aperto di coniglio alla ligure, begonia, polvere di olive taggiasche, fiori di timo e rosmarino eseguito da Lorenzo Calamella, Fabio Vignone, Francesco Bogliolo, Giacomo Primiceri (Giancardi).

DESSERT

1° - Cheesecake al profumo di rose eseguita da Giulia Corona (classe IV Pasticceria - Giancardi)

2° - Pera ai fiori di arancio eseguito da Mateo Esteve e Damien Roman (Liceo Camus)

3° - Mousse mirtillo, cioccolato e nocciola al profumo di violetta eseguita da Jad Houda (classe IV pasticceria Giancardi).

Gli alunni si sono sfidati anche a colpi di cocktail. A vincere in questa sezione la francese Maijlise Vilet con “Ginose, seguita in ordine da Silvia Violi e Camilla di Benedetto con “Union Jack”, Stella Kurti e Aurora Veronese con “Pink Begonia” ed Erika Agozzino e Matilde Bigliotto con “La dama viola”.

La cucina con i fiori, utilizzati come ingredienti principali della preparazione e non come semplici ornamenti estetici per la presentazione del piatto, è in continua crescita ed arruola sempre nuovi appassionati a livello internazionale, come dimostra la grande attenzione al festival che dallo scorso anno è ospitato nella Città del Muretto.