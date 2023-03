Amministrative 2023, Alassio: Melgrati avrà avversari? Balzola: “Mi era stato chiesto di scendere in campo”

Melgrati, il sindaco uscente, rischia di essere il solo a correre per la poltrona di sindaco della bella Città di Alassio? Sembrerebbe di no. Aleggia ancora il nome di Casella, che da tempo sorride dai muri della Città del Muretto annunciando “Un nuovo inizio” per la primavera 2023. Arriverà veramente? La speranza di qualcuno si fa flebile. Nel frattempo, rispunta il nome di una vecchia conoscenza: Carlo Vallega, ma non sembra confermare. A Carlomaria Balzola, presidente Fipe Confcommercio Savona, era stato chiesto di scendere in campo, come ha confermato lui stesso ai microfoni di Savonanews: “È vero negli scorsi periodi mi era stato richiesto un impegno diretto per queste elezioni, ma in precedenza con il presidente Bertino della passata gestione di Confcommercio Savona, mi era stato chiesto di entrare per dare un contributo importante al sindacato provinciale dei pubblici esercizi e quindi ho gentilmente declinato la possibilità. Importante per chiunque prenda in carico la prossima amministrazione, sarà quello di porre al centro il turismo ed una politica commerciale importante e programmata abbinata ad una vivacità e qualificazione degli eventi”. Secondo Balzola, un super assessorato che raggruppasse Turismo, Commercio e Sport potrebbe essere un indirizzo attento e di grande immagine per il futuro di Alassio.