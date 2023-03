Funivie, Lega provinciale: "Recuperare la funzionalità della struttura e garantire l'indennità ai lavoratori"

La Lega continua a seguire attentamente la vicenda delle ex Funivie Spa di Savona.

Anche la segreteria provinciale del partito prende posizione in merito, portando la propria solidarietà ai dipendenti: "La struttura è di fondamentale importanza per la nostra Provincia, in particolar modo in questo momento poiché, con un trasporto a basso impatto ambientale, potrebbe eliminare il transito di alcuni mezzi pesanti e alleggerire il traffico sulle nostre autostrade".