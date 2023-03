Vado, approvato il bilancio previsionale: 26 milioni di euro di opere tra il 2023 e il 2025

E' stato approvato nella giornata di ieri il bilancio previsionale del comune di Vado Ligure.

"Un passaggio importante, stanziamenti di risorse a copertura dei servizi, delle manutenzioni del territorio e delle opere pubbliche - dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi - Un bilancio che tiene conto del contesto economico, del notevole aumento dei costi energetici e quindi delle utenze, delle grandi opportunità derivanti dal PNRR ma anche una copertura importante per i servizi a domanda individuale".

"Un bilancio che prevede circa 4 milioni di altre risorse libere quindi un grande potenziale per la programmazione di altri interventi ed il maggior cofinanziamento per la realizzazione del palazzetto - continua Gilardi - Il quarto bilancio della seconda legislatura, un bilancio in continuità e di grande slancio, circa 18 milioni il peso finanziario delle opere che verranno realizzate tra il 2023 ed il 2025, oltre il palazzetto per circa otto milioni programmato nel 2024".

Opere per cui viene garantito lo stanziamento per il consolidamento e la maggior sicurezza stradale di Via Gavotti, Via Cunio, Via Viglietta e Via dei Gravani oltre al rifacimento del parco di Sant'Ermete in via Pertinace e presso la scuola materna vadese.

Prevista anche la nuova passerella nella frazione di Sant'ermete e le grandi opere legate al PNRR come la nuova scuola media e il nuovo asilo nido in via Sabazia vicino alla scuola materna (leggi QUI).

"Grandi numeri e l'obiettivo di accompagnare la trasformazione del nostro territorio, migliorarne la qualità, la vivibilità e mitigare il rischio idrogeologico" ha concluso il vicesindaco e assessore.